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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 02:35

Son dakilka: 'te polis ekibine silahlı saldırı: 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

'te silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı. Şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Siirt'te polise saldırı!

merkez Algül Mahallesi 1103. Sokak'ta silah seslerinin duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Burada polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. Şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirildi.

YARALANAN POLİS MEMURU TEDAVİ ALTINDA
Yaralanan polis memuru, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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