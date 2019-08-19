AFAD verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Son dakika: Ankara'da korkutan deprem
Son dakika haberine göre Ankara’nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
AFAD verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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