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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 08:19

Yeni Belediye Başkanları kim oldu? , Mardin ve Van Belediye Başkanları neden görevden alındı?

İçişleri Bakanlığınca, , Mardin ve Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır, Van ve Mardin'in 'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılacağı yönündeki iddiaların ardından, sabah saat 06.00'da çok sayıda polis ekibi Van Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binasını çembere alınırken, bazı polislerin de içeri girdiği görüldü.

O Belediye Başkanları görevden alındı

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılacağı yönündeki iddiaların ardından, sabah saat 06.00'da çok sayıda polis ekibi Van Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binasını çembere alınırken, bazı polislerin de içeri girdiği görüldü. Peki Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları son dakika neden görevden alındı? Yeni Belediye Başkanları kim oldu?

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