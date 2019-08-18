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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 08:50

ne demek? ? , Mardin ve Van Belediyesine kayyum mu atandı?

, Mardin ve Van Belediyesine mu atandı? ? ? İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılacağı yönündeki iddiaların ardından, sabah saat 06.00'da çok sayıda polis ekibi Van Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binasını çembere alınırken, bazı polislerin de içeri girdiği görüldü.

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyesine kayyum mu atandı?

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılacağı yönündeki iddiaların ardından, sabah saat 06.00'da çok sayıda polis ekibi Van Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binasını çembere alınırken, bazı polislerin de içeri girdiği görüldü. Peki Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyesine kayyum mu atandı? Kayyum, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimsedir. Arapça kama (durmak) kökünden gelir ve kıyam (yerine geçmek, yürütmek) kelimesinden türemiştir.

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Zafer can Zafer can

Ülkenin nimetlerinden yararlan,kaymağını ye ve kalk teröristlere her türlü destek çık.

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evet0
hayır0
cevapla 19.08.2019 07:50
Saffet KAYA Saffet KAYA

Geç bile kalındı, alınmakla kalmayıp bu üç adama yeterli ceza verilmelidir. Bu kadar ülke düşmanlığı olamaz. Allah bin defa belanızı versin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.08.2019 07:48
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