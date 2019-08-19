YKS tercih sonuçlarının açıklanmasında sonra da üniversite kayıtları başladı. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları da bugün alınmaya başlandı. KYK yurtlarında kalacaklar daha şimdiden tercihini yapacağı üniversitenin yurtları KYK yurtlarını sorgulamaya başladı. Peki KYK yurtları bulunan il ve ilçeler hangileri? KYK yurtları nerelerde var? İstanbul KYK yurtları, Ankara KYK yurt adresleri. Kredi ve Yurtlar kurumu ile iletişimde bulunmak isteyen bireyler hem telefon hemde yazışma adresi ile iletişime geçebilmektedir. KYK kredi geri ödeme, KYK burs alma, kyk kredi ve yurtlar ile ilgili sormak istediğiniz sorular, sorunlarınızın yanıtlarını KYK ile iletişime geçerek bulabilirsiniz.
KYK yurt sorgulama: KYK yurtları bulunan il ve ilçeler hangileri? İşte e-devlet KYK yurt başvuru sayfası
Üniversite kayıtlarının başlamasıyla beraber Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları da başladı. KYK yurtlarında kalacaklar tercihini yapacağı üniversitenin yurtları KYK yurtlarını sorgulamaya başladı. Peki KYK yurtları bulunan il ve ilçeler hangileri? KYK yurtları nerelerde var? İstanbul KYK yurtları, Ankara KYK yurt adresleri. Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle beraber ''kyk.gsb.gov.tr''den duyurulacaktır. KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. İşte e-devlet KYK yurt başvuru sayfası
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