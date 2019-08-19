YKS tercih sonuçlarının açıklanmasında sonra da üniversite kayıtları başladı. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları da bugün alınmaya başlandı. KYK yurtlarında kalacaklar daha şimdiden tercihini yapacağı üniversitenin yurtları KYK yurtlarını sorgulamaya başladı. Peki KYK yurtları bulunan il ve ilçeler hangileri? KYK yurtları nerelerde var? İstanbul KYK yurtları, Ankara KYK yurt adresleri. Kredi ve Yurtlar kurumu ile iletişimde bulunmak isteyen bireyler hem telefon hemde yazışma adresi ile iletişime geçebilmektedir. KYK kredi geri ödeme, KYK burs alma, kyk kredi ve yurtlar ile ilgili sormak istediğiniz sorular, sorunlarınızın yanıtlarını KYK ile iletişime geçerek bulabilirsiniz.