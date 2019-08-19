KYK kredi yurtlar kurumu iletişim numarası kaçtır? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurularını almaya başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Kurum ayrıca yurt başvurusunda bulanacaklar için detaylı bir kılavuz da yayımladı. E-Devlet şifreniz varsa aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak başvuru sayfasına erişebilirsiniz. Kurum yayımladığı kılavuzda başvuru adımlarını görsellerle adım adım anlatıyor ve dikkat edilmesi gereken noktalara değiniyor. Aşağıdaki bağlantıdan PDF formatındaki başvuru kılavuzunu görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.