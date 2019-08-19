KYK kredi yurtlar kurumu iletişim numarası kaçtır? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurularını almaya başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Kurum ayrıca yurt başvurusunda bulanacaklar için detaylı bir kılavuz da yayımladı. E-Devlet şifreniz varsa aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak başvuru sayfasına erişebilirsiniz. Kurum yayımladığı kılavuzda başvuru adımlarını görsellerle adım adım anlatıyor ve dikkat edilmesi gereken noktalara değiniyor. Aşağıdaki bağlantıdan PDF formatındaki başvuru kılavuzunu görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
KYK kredi yurtlar kurumu iletişim numarası kaçtır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte binlerce aday KYK resmi sitesine akın etti. KYK iletişim numarası oldukça fazla arama motorlarında aratılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar kurumu ile iletişimde bulunmak isteyen bireyler hem telefon hemde yazışma adresi ile iletişime geçebilmektedir. Bu arada şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle beraber ''kyk.gsb.gov.tr''den duyurulacaktır. KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti.
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