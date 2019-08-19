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  • 20.08.2019 08:42
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 08:42

affı Meclis’ten ne zaman çıkacak? ? İşte açıklaması!

Üniversiteyi okurken Kurumu'ndan () burs kullanan ancak mezun olduktan sonra iş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerin kredi larının silinmesine yönelik başta sosyal medya üzerinden çok büyük talep gelmekte. 2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki Kredi (KYK) borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir veya silinir mi?

KYK borçları silindi mi? İşte KYK borç ertelemesi açıklaması!

KYK borçlarına af konusunda son gelişmeler oldukça yakından takip ediliyor. Öğrencilere yönelik Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi imkanından faydalanan öğrencilerin borçlarına af konusunda teklif Meclis'e sunuldu. Gündemdeki yerini sakınan KYK borçlarına af ne süre gelecek? KYK borçları silinecek mi? Niğde Milletvekili Ömer kurtarılışı Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin peşinden KYK'ya borcu olanlar mevzu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife bakılırsa, borçların işe başlamanın arkasından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir.

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