KYK borçlarına af konusunda son gelişmeler oldukça yakından takip ediliyor. Öğrencilere yönelik Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi imkanından faydalanan öğrencilerin borçlarına af konusunda teklif Meclis'e sunuldu. Gündemdeki yerini sakınan KYK borçlarına af ne süre gelecek? KYK borçları silinecek mi? Niğde Milletvekili Ömer kurtarılışı Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin peşinden KYK'ya borcu olanlar mevzu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife bakılırsa, borçların işe başlamanın arkasından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir.