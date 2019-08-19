Davutoğlu ve Gül, terör bağlantıları açıkça ortaya çıkarılan başkanlara sahip çıktı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden alındı.

Uzaklaştırmaların ardından Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

TERÖR BAĞLANTILI BAŞKANLARA DOKUNULMASI DAVUTOĞLU VE GÜL'Ü RAHATSIZ ETTİ!

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararından rahatsız oldu. Gül ve Davutoğlu, terör bağlantıları açık bir şekilde ortaya çıkarılan başkanların görevden alınmasına "demokrasi" kisvesi altında tepki gösterdi.





Ahmet Davutoğlu, resmi hesabından şunları söyledi:

"Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır."

"Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir."

Abdullah Gül şu ifadeleri kullandı:

"Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır."

