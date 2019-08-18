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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 08:08

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi raporu bu hafta Erdoğan’a sunulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinesinde oluşturulan çalışma kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi () üzerindeki çalışmasını tamamladı. CHS raporunun bu hafta ’a sunulması planlanıyor. Raporun CHS’nin mimarlarından ve ’nın ortağı ’ye de sunulması bekleniyor.

CHS raporu Erdoğan’a sunulacak

4 yıllık sizlik döneminde atılacak reformlara odaklanırken, yeni hükümet sisteminin performansı da mercek altına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinesinde oluşturulan çalışma kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi () üzerindeki çalışmasını tamamladı. Çalışmanın bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı 'a sunulması planlanıyor.

TÜM KESİMLERİN GÖRÜŞÜ ALINDI
24 Haziran 2017 seçimlerinde halk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne (CHS) verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan bir ekip, CHS'nin bir yılını değerlendirdi. Çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığındaki ofis başkanları ve daire başkanları, kamu kurumlarındaki bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri, STK'lar ve gazetecilerin görüşleri alındı. Vatandaşa da anket yoluyla soruldu.

SÜREÇLER İNCELENDİ
Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının iç işleyişleri, bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının birbirleriyle ilişkisi, kamu ve kamu kurumlarının Cumhurbaşkanlığı ile ilişkisi ele alındı. Yeni sistemle çok başlılığının sona erip ermediği, hızlı karar alma sürecinin hayata geçip geçmediği, bürokrasinin azalıp azalmadığı sorularına yanıt arandı.

BU HAFTA ERDOĞAN'IN MASASINDA
24 Haziran 2017 seçimlerinde Türk halkı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vize vermiş ve 9 Temmuz 2018 günü Erdoğan Meclis'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Tüm bunlar bir rapor haline getirildi. Yenişafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bu hafta içerisinde hazırladığı raporu 'a sunması planlanıyor.

MHP'YE DE SUNULACAK
Erdoğan'ın onay vermesinin ardından hazırlanan raporun CHS'nin mimarlarından ve 'nın ortağı 'ye de sunulması bekleniyor. MHP'nin de görüşünün alınmasının ardından sistemdeki aksaklıkların giderilmesi planlanıyor.

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