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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 22:11

Son dakika: ’de 6 ’lı terörist öldürüldü

'nin ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de PKK'ya ağır darbe

'nin ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli'nin Çevre köyü Hisar deresi mevkisinde tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubu jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri ve yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde Avaşin, Basyan, Çarcela grubu olduğu ve son bir yıl içerisinde Davulcu Tepe Üs bölgesine yapılan saldırı, Dağlıca bölgesinde askeri konvoya yapılan saldırı eylemleri ve 16 Ağustos 2019 günü Düztepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptıkları tespit edilmiştir" denildi.

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