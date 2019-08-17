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  • Son Güncelleme: 17.08.2019 21:34

Dışişleri'nden ’ye 'Keşmir' çağrısı

, Birleşmiş Milletler'e Cemmu Keşmir sorununun çözümü için daha aktif rol oynaması çağrısında bulundu. Açıklamada, "'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz." denildi.

Türkiye'den BM’ye 'Keşmir' çağrısı

'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cammu Keşmir konusunda GK'de dün "Hindistan-Pakistan" başlığıyla düzenlenen istişarelerin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomasinin öne çıkarılması bakımından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Sorunun bundan sonra da ilgili taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temennimizi yineliyor, itidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."

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