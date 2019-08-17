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  • Son Güncelleme: 17.08.2019 18:59

tespit etti, emniyet kıskıvrak yakaladı!

'da ve emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü / adına üst düzey çalışmalarda bulundan Saim T, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanmamak için karanlıkta yaşıyormuş! Kıskıvrak yakalandı

Bölge Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, terör örgütü 'nün öğretmen yapılanmasına yönelik önemli tespitler yapıldı.

Terör örgütü FETÖ/ kontrolünde faaliyet göstermiş olan 'nda Başkan olarak görev yapan ve örgütün öğretmen yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Saim T, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Terör örgütü FETÖ üyesi Saim T'nin, yakalanmamak için kaldığı evde ışıkları yakmadan yaşadığı öğrenildi.

MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON
Haber7'nin haberine göre yapılan açılamada, ''FETÖ/PDY kontrolünde faaliyet göstermiş olan Marmara Eğitimciler Federasyonu'nda Başkan olarak görev yapan ve örgütün öğretmen yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren , kullanıcısı firari FETÖ/PDY mensubu Semih kod adlı Saim T. saklandığı gaybubet evine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

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