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'li vekilden alçak sözler

Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi olan 'li milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'yi terör örgütüne operasyon düzenlediği için Avrupa'ya şikayet etti!

HDPli vekilden alçak sözler

Halkların Demokratik Partisi () İstanbul Milletvekili ve Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Filiz Kerestecioğlu, AKPM'nin Genel Kurulu'nda Türkiye aleyhine sorular yöneltti.

TERÖRİSTLERİ SAVUNAN BU VEKİL HALA MECLİS'TE
Kerestecioğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'a "İki gün önce Sayın Erdoğan, Afrin'e savaş ilan etti. Bölgede birçok sivilin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bu sırada Türkiye'de savaş karşıtı tüm barışçıl gösteriler şiddetle bastırılıyor. Bu konuyla ilgili Avrupa Konseyi ne yapmayı planlıyor?" sorusunu yöneltti.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 09:54
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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tevfik, tevfik,

eeeeee alçak olandan alçaklık beklenir ,onların yeri gelir yüzümüze gülerler ,ama asla dost değillerdir ,başımıza bir felaket gelsin diye ,ellerini oğuştururlar ,ALLAH C,C o felaketleri sizlerin başına versin , şerefsizler,

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evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 17:07
sevdam tr sevdam tr

alcaklara bak

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evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 14:11
Hakim Hakim

Kızım yaz!!! Devlete ihanetden idama mahkum edilsin!!! İdam edilsin ki başqalarıda Devleti satmanın bedelini öyrenmiş olsunlar. Bu karı tam bir yalaka

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evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 13:39
&#246;z.t. öz.t.

bu haini affederseniz vatandas olarak biz affetmiyoruz bu hain bati gelip pkk yi afrinde kurtacak zannediyor bu ulkede hainliginin bedelini ödesin.

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evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 13:21
ihpus ihpus

Pkk/Ypg'yi bu saatten sonra ne avrupa nede Abd kurtaramaz ' bu pkk'lı kadın yurt dışından döner dönmez Tutuklansın ve demirtaş'ın yanına konsun !

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evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 12:14
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