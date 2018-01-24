Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Filiz Kerestecioğlu, AKPM'nin Genel Kurulu'nda Türkiye aleyhine sorular yöneltti.
TERÖRİSTLERİ SAVUNAN BU VEKİL HALA MECLİS'TE
Kerestecioğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'a "İki gün önce Sayın Erdoğan, Afrin'e savaş ilan etti. Bölgede birçok sivilin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bu sırada Türkiye'de savaş karşıtı tüm barışçıl gösteriler şiddetle bastırılıyor. Bu konuyla ilgili Avrupa Konseyi ne yapmayı planlıyor?" sorusunu yöneltti.
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eeeeee alçak olandan alçaklık beklenir ,onların yeri gelir yüzümüze gülerler ,ama asla dost değillerdir ,başımıza bir felaket gelsin diye ,ellerini oğuştururlar ,ALLAH C,C o felaketleri sizlerin başına versin , şerefsizler,
alcaklara bak
Kızım yaz!!! Devlete ihanetden idama mahkum edilsin!!! İdam edilsin ki başqalarıda Devleti satmanın bedelini öyrenmiş olsunlar. Bu karı tam bir yalaka
bu haini affederseniz vatandas olarak biz affetmiyoruz bu hain bati gelip pkk yi afrinde kurtacak zannediyor bu ulkede hainliginin bedelini ödesin.
Pkk/Ypg'yi bu saatten sonra ne avrupa nede Abd kurtaramaz ' bu pkk'lı kadın yurt dışından döner dönmez Tutuklansın ve demirtaş'ın yanına konsun !
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