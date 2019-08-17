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  • Son Güncelleme: 17.08.2019 18:52

'de rekor yağış sonrası oluşmuştu... Harekete geçildi

’in Menderes ilçesinin kırsal ’ndeki lerinde geçen ocak ayında rekor yağış sonrası oluşan düdenler, ’nin gerçekleştireceği projeyle yer altı barajı olarak kullanılacak.

İzmir'de geçen ocak ayında aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı.

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