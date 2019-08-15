Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.08.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 19:37

Son dakika: 'den "Güvenli Bölge" açıklaması

Son dakika haberine göre, (), ile koordineli tesis edilmesi planlanan ilişkin, 'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

MSB'den Güvenli Bölge açıklaması! İddialar doğru değil

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'nin kuzeyinde ile koordineli tesis edilmesi planlanan yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda 'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir." ifadesine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: MSB'den "Güvenli Bölge" açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri