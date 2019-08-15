Erzincan'da 12-13 Ağustos'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.
Son dakika: Turuncu listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'da 12-13 Ağustos'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.
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