Youtube kanalı üzerinden açıklamada bulunan Ali Abdülselam Yılmaz bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla gündeme gelmekten mutsuz olduğunu söyleyerek Türkiye'den ve tüm sporseverlerden özür diledi.
Youtube kanalı üzerinden açıklamada bulunan Ali Abdülselam Yılmaz bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla gündeme gelmekten mutsuz olduğunu söyleyerek Türkiye'den ve tüm sporseverlerden özür diledi.
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