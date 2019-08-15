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  • 15.08.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 22:09

- maçında sahaya atlayan r video çekip bunları söyledi

Vodafone Park'ta ile arasında gerçekleşen Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan ve büyük tepki çeken kendi kanalı üzerinden özür diledi.

Youtube kanalı üzerinden açıklamada bulunan Ali Abdülselam Yılmaz bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla gündeme gelmekten mutsuz olduğunu söyleyerek Türkiye'den ve tüm sporseverlerden özür diledi.

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