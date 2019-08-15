Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.08.2019 21:52
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 21:55

polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi

'de trafik polisleri, yolcu otobüslerinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf için denetim gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkanların dönüş yolcuğu sürüyor. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale yollarında yoğunluk oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKırıkkale polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri