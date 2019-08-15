Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkanların dönüş yolcuğu sürüyor. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale yollarında yoğunluk oldu.
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkanların dönüş yolcuğu sürüyor. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale yollarında yoğunluk oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.