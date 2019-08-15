Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.