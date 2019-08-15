Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
İki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea'nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü'nün ilk ifadesi ortaya çıktı.
Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
MAÇIN HEYECANINDAN ATLAMIŞ
Öte yandan Yılmaz'ın Antalyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" kapsamında ilgili maddelerden adli işlem yapılarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.