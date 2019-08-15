GaleriSpor

Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

İki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea'nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü'nün ilk ifadesi ortaya çıktı.

15.08.2019 14:44 - Son Güncelleme: 15.08.2019 14:53
Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Twitter'da #DeliMiNeSanaYakışmadı ve #10MilyonTLCezaVerilsin hashtagleri ile trendtopic (TT) olan Fester Abdü'nün dün Youtube'de 4 milyon 583 bin 41 abonesi bulunurken sabah saatlerinde abone sayısı 4 milyon 525 bin 264'e düştü.

Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.

Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

MAÇIN HEYECANINDAN ATLAMIŞ

Öte yandan Yılmaz'ın Antalyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" kapsamında ilgili maddelerden adli işlem yapılarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Trabzonspor tur için sahada! İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...
Trabzonspor tur için sahada! İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...