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  • 15.08.2019 23:12
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 23:26

‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayınlandı!

'nın ilçesinde, cansız bedeni kıyıya vuran yaşam hikayesinin anlatıldığı ‘Aylan Bebek’ filminin, fragmanı yayımlandı. Aylan Bebek filminin ilgi çeken karelerinden birisi de, ’nun, Başsavcı rolündeki ile sorununa çare aradıkları sahne oldu.

'deki kaçan ailenin 'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni 'da kıyıya vuran 3 yaşındaki çocukları Aylan'ın bu görüntüleri tüm dünyada vicdanları sızlattı. Talihsiz bebeğin yaşam hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı 'Aylan Bebek' filminin fragmanı yayımlandı. Çekimlerine Bodrum'un farklı mekanlarında başlanan filmin yapımcılığını George Edde ve Bahattin Öztürk, yönetmenliğini yapıyor.

BAKAN SOYLU FİLMDE ROL ALDI
Birçok açıdan ilklere sahne olan filmde, 'unn yanı sıra, tanınmış oyuncu , Cesur Yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell'in, Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat, gazeteci , Kadir Süleyman, Ali Sabri Belaid, Aydan Çakır, Dursun Hazerov, Gonca Yeşil, Mustafa Ayhan, Eymen Kaya gibi yerli oyuncuları ile Hollywood yıldızları yer aldı. Buna göre, ilk kez bir bakan uluslararası bir filmde rol aldı.

Oscar adayı olarak planlanan 'Aylan Bebek' filminin gelirinin bir bölümü lere verilecek. Filmde, Suriye'de iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan'ın yaşadıklarından yola çıkarak, mültecilerin sorunlarına evrensel bir bakış açısı getirmeye çalışılıyor.

'DÜNYA BİZİ YALNIZ BIRAKSA DA, BİZ İNSANLIĞI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'
Aylan Bebek filminin ilgi çeken karelerinden birisi de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çare aradıkları sahne oldu.

Öte yandan, dünyanın heyecanla beklediği 'Aylan Bebek' filminin ilk fragmanı yayımlandı.

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