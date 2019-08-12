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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 09:19

e-devlet'ten nasıl yapılacak? açıklandı mı?

Üniversite kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler başvuruları ne zaman başlayacak sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 19-21 Ağustos arasında yapılacak. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, nereden yapılacak? KYK başvuruları henüz başlamadı. E-devlet aracılığı ile yapılacak olan başvurular için tarihler ilerleyen süreçte KYK tarafından duyurulacak. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olduğunda haberimizden güncel olarak takip edebileceksiniz. Bu arada KYK bursu alabilmek için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekiyor. KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?

KYK burs ve kredi işlemlerinin ekim ayında başlaması öğrenciler tarafından bekleniyor. Geçen sene KYK burs başvuruları üniversite kayıtlarının ardından başlamıştı. 2019 yılında da KYK burs kredi başvurularının ekim ayında başlaması umut ediliyor. Bu sene üniversite hayatına başlayacak binlerce öğrenci ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun etkinlik takvimini merak ediyor. Şehir haricinde üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle birlikte ''kyk.Gsb.Gov.Tr''den duyurulacaktır. KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur.

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