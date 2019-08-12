KYK burs ve kredi işlemlerinin ekim ayında başlaması öğrenciler tarafından bekleniyor. Geçen sene KYK burs başvuruları üniversite kayıtlarının ardından başlamıştı. 2019 yılında da KYK burs kredi başvurularının ekim ayında başlaması umut ediliyor. Bu sene üniversite hayatına başlayacak binlerce öğrenci ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun etkinlik takvimini merak ediyor. Şehir haricinde üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle birlikte ''kyk.Gsb.Gov.Tr''den duyurulacaktır. KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur.