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  • 12.08.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:20

ları silindi mi? İşte açıklaması! KYK borç affı Meclis’ten ne zaman çıkacak?

Üniversiteyi okurken Kurumu'ndan () burs kullanan ancak mezun olduktan sonra iş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerin kredi larının silinmesine yönelik başta sosyal medya üzerinden çok büyük talep gelmekte. 2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki Kredi (KYK) borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir veya silinir mi?

KYK borçları silindi mi?

KYK borçlarına af konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Öğrencilere yönelik Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi imkanından faydalanan öğrencilerin borçlarına af konusunda teklif Meclis'e sunuldu. Gündemdeki yerini koruyan KYK borçlarına af ne zaman gelecek? KYK borçları silinecek mi? Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki(Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir.

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HaberlerEğitim HaberleriKYK borçları silindi mi? İşte KYK borç ertelemesi açıklaması! KYK borç faiz affı Meclis’ten ne zaman çıkacak?
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