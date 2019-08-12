Kurban eti ne zaman ve nasıl yenmeli sorusu kurban bayramının başlaması ile birlikte araştırılmaya başladı. Uzmanlar kurban etinin hemen yemenin sakıncalı olduğunu söylüyor. Peki kurban eti kaç saat bekletilmeli nasıl yenmeli? Kesilen eti dinlendirmeden tüketmeyin. Yeni kesilen et 'ölüm katılığı" nedeniyle pişirmede ve sindirimde güçlüğe yol açar. Kesildikten sonra önce güneş görmeyen serin bir ortamda (7-15 derecede) 3-4 saatlik bir sürede etleri bekletin. Daha sonra yüksek kaliteli et elde etmek ve etin ölüm sonrasındaki olgunlaşma için 4 derece civarında olan bir alanda tercihen buzdolabında tutulmalıdır. Peki kurban eti nasıl yenir, sıcak suya konur mu? Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür?