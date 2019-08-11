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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:19

nasıl yenmeli ? ?

? nasıl yenmeli ? Kurban Bayramının başlaması ile birlikte vatandaşlar kurban eti nasıl yenir, kurbanlıkların sakatatları yenir mi, kurbanlık kesildikten kaç saat sonra eti yenir sorularının yanıtını merak ediyor. Kesilen eti dinlendirmeden tüketmeyin. Yeni kesilen et 'ölüm katılığı" nedeniyle pişirmede ve sindirimde güçlüğe yol açar. Kesildikten sonra önce güneş görmeyen serin bir ortamda (7-15 derecede) 3-4 saatlik bir sürede etleri bekletin. Daha sonra yüksek kaliteli et elde etmek ve etin ölüm sonrasındaki olgunlaşma için 4 derece civarında olan bir alanda tercihen buzdolabında tutulmalıdır. Olgunlaşma süresi için 24 saat yeterlidir. Bu sürede hem yumuşaklık hem de lezzet geliştirilmektedir. Bu yüzden etin pişirilmeden önce en az 12-24 saat dinlendirilmesinde yarar vardır.

Kurbanlıkların sakatatları yenir mi?

Kurban eti ne zaman ve nasıl yenmeli sorusu kurban bayramının başlaması ile birlikte araştırılmaya başladı. Uzmanlar kurban etinin hemen yemenin sakıncalı olduğunu söylüyor. Peki kurban eti kaç saat bekletilmeli nasıl yenmeli? Kurban Bayramı'nda kolesterolden zengin karaciğer, beyin, böbrek, kelle, paça, dil, yürek, işkembe, dalak gibi sakatat ve kavurma gibi etlerin tüketimleri sınırlandırılmalıdır. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, mide rahatsızlıkları, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, eti kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Peki Kurbanlıkların sakatatları yenir mi? Kurban eti nasıl yenmeli kurban eti kaç saat bekletilmeli?

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