Kurban eti ne zaman ve nasıl yenmeli sorusu kurban bayramının başlaması ile birlikte araştırılmaya başladı. Uzmanlar kurban etinin hemen yemenin sakıncalı olduğunu söylüyor. Peki kurban eti kaç saat bekletilmeli nasıl yenmeli? Kurban Bayramı'nda kolesterolden zengin karaciğer, beyin, böbrek, kelle, paça, dil, yürek, işkembe, dalak gibi sakatat ve kavurma gibi etlerin tüketimleri sınırlandırılmalıdır. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, mide rahatsızlıkları, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, eti kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Peki Kurbanlıkların sakatatları yenir mi? Kurban eti nasıl yenmeli kurban eti kaç saat bekletilmeli?