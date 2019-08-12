Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başladı. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı ne zaman bitecek, mesai ne zaman başlıyor gibi sorular vatandaşların gündeminde. Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Mesai ise 15 Ağustos Perşembe günü başlıyor. Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim'in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe'de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat'ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir. Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.