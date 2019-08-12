Kurban Bayramı dün itibari ile başladı. Vatandaşlar bayram tatilini memleketlerinde geçiriyor. Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve son gün Çarşamba günü olacak. Bu bağlamda merak edilen konular arasında 'otoyol ve köprüler ücretsiz mi' sorusu yer alıyor. İşte Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Merak edilen detaylar haberimizde... 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Peki Kurban Bayramı'nda ücretsiz bedava yollar hangileri?