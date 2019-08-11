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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:09

Son dakika haberi: 'da kaçırılan 10 Türk gemici 'de

Son dakika haberine göre açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici Havalimanı’na geldi.

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemici Türkiye'de

Kurtarılan 10 Türk gemici, helikopterlerle 'nın güneyindeki Edo eyaletinden ülkenin başkenti Abuja'ya getirilmişti. 'nin Abuja Büyükelçiliğine götürülen gemiciler, bu sabah Türkiye'ye getirildi.

16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.

Ayrıntılar gelecek...

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