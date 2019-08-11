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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 00:21

'de terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

'nin Yüksekova ilçesi kırsalında nca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Hakkari'de terör operasyonu

'ndan, 'nin Yüksekova ilçesi kırsalında nca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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