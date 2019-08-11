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  • 11.08.2019 23:39
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 23:39

'ndan '' açıklaması

, 'in Aden şehrinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan ların 'nda da sürmesinin üzüntü verici olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen' açıklaması

, 'in Aden şehrinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan ların 'nda da sürmesinin üzüntü verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemen'in Aden şehrinde süren silahlı lardan 'nin duyduğu endişe dile getirildi. Açıklamada, çatışmaların Kurban Bayramı'nda da devam etmesinin üzüntü verici olduğu belirtilerek, "Yemen'de tüm taraflara, ülkedeki siyasi ve insani krizi daha da derinleştirecek adımlardan kaçınmaları ve sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.



'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRDÜRÜLECEKTİR'
Türkiye'nin, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazası amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteği sürdüreceği de açıklamada yer aldı.

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