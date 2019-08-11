

Kurban Bayram'ında haber nöbetini yurdun dört bir yanında sürüdüren A Haber dünden beri Siirt'teydi. Her şartta ve zamanda görevlerinin başında olan askerlerin ve polislerin Kurban Bayramı heyecanını ekranlara taşıyan A Haber ekipleri bugün Eruh ve Pervari bölgesinde görev yapıyordu.

Bölgede bayram sevinci yaşanırken gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeyi anında kuşatma altına aldı. A Haber ekipleri de bölgeye askerlerimiz ile beraber intikal etti ve operasyonu anbean takip ederek olayı tüm Türkiye'ye aktardı.





OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Herekol bölgesinde bir mağarada 3 teröristin olduğu yönünde 'ısı' tespiti yapıldığı bilgisi geldi. Bu bilginin ardından harekat merkezinde bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından zırhlı araçlar ile hemen bölgeye intikal edildi ve operasyon için düğmeye basıldı.

BAŞARIYLA YAPILDI

Mağarada sıkıştırılan 3 teröriste yönelik operasyon düzenlendi. Telsizlerden geçen anons ile operasyonun başarıyla yapıldığı bilgisi geldi. Güvenlik güçleri bölge arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.