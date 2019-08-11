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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 00:52

'nin Çardak ilçesinde ! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, 'nin Çardak ilçesinde yerel saatle 00.31'de 2.8 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Denizli'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 00.31'de 'nin Çardak ilçesinde 2.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11.21 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.12 00:31:02 37.8408 29.7208 9.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.12 00:13:25 37.8405 29.7567 1.9 -.- 2.3 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.12 00:08:09 37.7735 29.7443 5.0 -.- 1.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.11 22:56:36 39.1750 29.0230 5.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.08.11 22:46:52 35.3867 27.7238 18.6 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.08.11 22:24:22 35.2658 27.8510 13.5 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel
2019.08.11 18:52:42 37.8410 29.7223 5.9 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.11 15:35:09 35.2775 27.8112 16.0 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel
2019.08.11 15:25:10 39.2718 28.2470 5.4 -.- 2.1 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.11 13:13:35 37.8770 29.6213 7.4 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

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