Kavurma tarifi: Kurban Bayramının vazgeçilmezi olan kavurma bu akşam sofralardaki yerini alacak. Bu anlamda kavurma nasıl yapılır araştırması Kurban bayramının gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasına girdi. Peki lezzetli, kolay malzemeli ve pratik kavurma nasıl yapılır? ? İşte, kolay ve pratik kavurma tarifi ve malzemeleri. Biber, soğan ve domates gibi yardımcı malzemelerle hazırlanan yumuşacık, ağızda dağılan kavurma bayram sofralarını adeta bir şölene çeviriyor. Eve gelen bayram misafirleri için özellikle güzelce hazırlanan lezzetli bir kavurma damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İşte, bayram sofralarınıza layık kavurma tarifi.