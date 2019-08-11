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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:14

nasıl tüketilmeli? ? ?

yıkanır mı? 11 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı'nda kurban kesim ibadeti gerçekleştirilecek. Kurban etinin nasıl temizleneceği ve tüketiminin nasıl olacağı merak konusu. Peki ? Nasıl tüketilmeli? Detaylar haberimizde... Dinlendirilmeyen etler daha zor pişecek, sindirim zorluğuna yol açacaktır. Serin bir yerde etin sıcaklığının gittiğinden emin olduktan sonra bir süre buzdolabında bekletilmesi etin kanının temizlenmesi aşamasına gelindiği gösterir.

Kurban eti nasıl tüketilmeli? Kanlı et yıkanır mı?

Kurban eti yıkanır mı? Kurban Bayramı bugün idrak ediliyor. Kurban etini tüketmeden dikkat edilmesi gerekenler ve nasıl saklanacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki kurban eti nasıl tüketilmeli? İster kasaptan aldığınız bir et olsun ister kurban eti olsun mutlaka temizleme aşamasından geçmelidir. Sağlığın korunması yanında aynı zamanda etin daha lezzetli olması içinde et temizliği önemlidir. Bu işlem için birçok püf noktası bulunmaktadır. Önce etler kaba konulup güneş görmeyen bir yerde bir kaç saat dinlendirilmelidir. Etin üzerinde bırakılan kan bir çok kişinin bildiği üzere bozulmasına neden olur.

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