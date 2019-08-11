Kurban eti yıkanır mı? Kurban Bayramı bugün idrak ediliyor. Kurban etini tüketmeden dikkat edilmesi gerekenler ve nasıl saklanacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki kurban eti nasıl tüketilmeli? İster kasaptan aldığınız bir et olsun ister kurban eti olsun mutlaka temizleme aşamasından geçmelidir. Sağlığın korunması yanında aynı zamanda etin daha lezzetli olması içinde et temizliği önemlidir. Bu işlem için birçok püf noktası bulunmaktadır. Önce etler kaba konulup güneş görmeyen bir yerde bir kaç saat dinlendirilmelidir. Etin üzerinde bırakılan kan bir çok kişinin bildiği üzere bozulmasına neden olur.