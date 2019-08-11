Kurban bayramı bugün başladı. Kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban eti kaç kişiye dağıtılır? Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı coşku ile kutlanıyor. Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan çeşitli konuları merak ediyorlar. Onlardan biri ise kurban etinin nasıl dağıtılacak olmasıdır. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Kurban etinin dağıtımı, kişinin içinde bulunduğu şartlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtladığı kurban etinin ne kadarı nasıl dağıtılır sorusunun cevabı; Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz.