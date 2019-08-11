"A101 bugün açık mı?" sorusu bayramın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Bayramda A101 açık mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos'ta başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Arefe günü de yarım gün tatil oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar A101'in bugün açılıp açılmayacağını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz sene A101, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü ve dördüncü günü hizmet vermişti. 2019 yılı Kurban Bayramı'nda da A101 marketin 1. gün kapalı, 2. ve 3. ve 4. gün açık olması bekleniyor. İşte A101 kurban bayramı çalışma saati