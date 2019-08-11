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  • 12.08.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:12

12 Ağustos bugün çalışma saatleri kaçta açılıyor? ? İşte A101 çalışma saati

Bayramda açık mı sorusu 2019 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 Ağustos A101 çalışma saatleri araştırılıyor. 2019 yılında 'ta başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Arefe günü de yarım gün tatil oldu. Sevilen market arasında yer alan A101 her dönemde yoğun ilgi görüyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramın birinci günü marketin kapalı olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle. A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

Bayramda A101 açık mı?

"A101 bugün açık mı?" sorusu bayramın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Bayramda A101 açık mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos'ta başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Arefe günü de yarım gün tatil oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar A101'in bugün açılıp açılmayacağını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz sene A101, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü ve dördüncü günü hizmet vermişti. 2019 yılı Kurban Bayramı'nda da A101 marketin 1. gün kapalı, 2. ve 3. ve 4. gün açık olması bekleniyor. İşte A101 kurban bayramı çalışma saati

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