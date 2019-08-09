A101'de Haftanın Yıldızları sürprizlerle dolu! 10-16 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri
A101'de Haftanın Yıldızları başlığı altında 10-16 Ağustos kataloğu yayınlandı. Gıda ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda sürpriz ürünler bulunuyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Gelenekel Rize Çayı 500 gr. 16,95 TL yerine sadece 10,45 TL. Seçili terlik-ayakkabılarda yüzde 20 indirim olacak. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler olacak? İşte 10-16 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
09.08.2019 17:01
- Son Güncelleme: 09.08.2019 17:01
10-16 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan A101 kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Birçok ürünün yer aldığı güncel katağa haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu haftanın sürpriz ürünleri neler? A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 10-16 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu...
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