Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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