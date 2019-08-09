Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefesinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruç tutulup tutulmayacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinde konu ile ilgili bilgiler yer alıyor. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? 2019 Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır. Arefe günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.

Aynı zamanda Arefe günü Zilhicce ayı içerisinde yer almaktadır. Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Kurban Bayramı'ndan önceki 9 gün) oruç tutan Müslümanlar büyük sevap kazanmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de Zilhicce ayının 9 gününde oruç tutmuştur.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dinine göre, bir yılda bulunan 5 özel günde oruç tutmak mekruhtur. Mekruh demek de harama yakın derecede olan bir davranıştır ve bu 5 günde oruç tutmak bu şekilde sayılır.

Oruç tutulması mekruh olan 5 günler arasında; Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın 4 günü yer almaktadır. Ramazan Bayramı'nda ilk gün oruç tutmak mekruhtur ancak kalan günlerde oruç tutmanın herhangi bir zararı yoktur ve tutulabilir.

Oruç tutmanın yasak olduğu bu 5 günde, müminlerin sofra kurarak fakirlerle ve dostlarla oturup yemek yemesi tavsiye edilmektedir. Bu sebepten dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü oruç tutulması mekruhtur.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48). Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.

Kamerî ayların on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın birinden onuna kadar olan zaman dilimi "leyali-i aşere", yani on mübarek gecedir. Onuncu gün ise Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Peygamber Efendimiz (sav) bugünlerin önemini şöyle ifade ediyor:

"Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesi'nin kıyamına (ihyasına) eşittir." (Tirmizi, Savm, 52; İbn Mace, Sıyam, 39)

Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (r.a) diyor ki:

"Resulullah (sav) dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce'nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti." (İbn Kayyım el-cevziye, Zadu'l-Meâd 2/651)

Ebu'd-Derda (r.a) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah (sav):

"Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun." buyurdu.

Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan'da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur."

"Allah indinde Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden nafile ibadet bakımından daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah),tahmidi (Elhamdülillah),tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!" (Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257)