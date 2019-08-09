Güvenli bölge kontrolü Türkiye'de olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısı düzenledi. Güvenli bölge kurulmasıyla ilgili iddia edilen müspet gelişmelerin ABD'nin lütfu olmadığını belirtti ve ekledi: "Türkiye'nin haklı olduğu bir konuda hakkını yedirmesi, bunun yanında taviz vermesi asla düşünülemeyecektir.
Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. Bu güvenli alanın kontrolü de Türkiye tarafından sağlanmalıdır. 30 ile 35 km'lik derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye'yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır.
BURAK ERDEM ÇELİK
Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. Bu güvenli alanın kontrolü de Türkiye tarafından sağlanmalıdır. 30 ile 35 km'lik derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye'yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır.
BURAK ERDEM ÇELİK
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