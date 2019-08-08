Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.50 Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM BÖLGESİNDE 329 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun alanda koordine ettiği çalışmalara 14 kurum ve kuruluş katkı veriyor. İyileştirme çalışmaları, 50'si AFAD arama kurtarma personeli olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlardan 329 personelle yürütülüyor.

Bölgedeki vatandaşların barınması için 360'ı AFAD bölgesel lojistik merkezlerinden getirilen 380 aile çadırı kuruldu.

Barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgeye 26 genel maksat çadırı ulaştırıldı.

VATANDAŞLAR GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRECEK

Geceyi çadırlarda geçirecek vatandaşlara Türk Kızılay tarafından 250 battaniye ve 100 yatak verildi, 20 mutfak seti kullanıma sunuldu.

Bölgenin enerji ihtiyacı için 4 jeneratör kuruldu, 5 ekip alanda görevlendirildi, 22 kişilik teknik ekip hasar tespit analizine başladı.

Sahada koordinasyonun merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi, depremin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini silmek üzere çalışma yürütüyor.

Bölgede olası hastaneye sevk ve acil müdahale talepleri için 26 ambulans ve 7 UMKE ekibi hazır tutuluyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.08 23:50:13 37.8553 29.7375 7.5 -.- 3.6 3.6 DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 23:19:50 37.8395 29.7082 10.3 -.- 2.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 23:06:33 38.0732 26.9390 7.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 22:47:55 37.8063 29.6893 7.9 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 22:42:05 38.0552 26.9285 6.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 22:30:08 38.0433 26.9207 6.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 22:14:44 38.0480 26.9330 5.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 21:59:33 37.8527 29.7132 8.2 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 21:28:38 38.0553 26.9468 4.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 21:20:16 40.4288 37.1337 4.9 -.- 2.4 -.- MUTLUCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel