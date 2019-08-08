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Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli, canlı yayında gündemi değerlendiriyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında, özellikle Türk ve İslam coğrafyalarının bulunduğu görülecektir. Müslümanların oluk oluk kanı dökülmekte, Müslüman Müslüman'a düşman edilmektedir. Asıl hesap, asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir, Türk vatanıdır. Buna dikkat etmek, beka düzeyinde önemli ve önceliklidir.





Yeniden Asya açılımını önemsemekle birlikte doğuya ve batıya tutunmak, kalıcı cevap olacaktır. Erdemli, milli, Ankara vizyonuna sahip, Anadolu coğrafyasının 1000 yıllık jeopolitiğine bağlı kuşatmayı etkisiz hale getirecektir. Mütecaviz niyetlerin özünde Türk ve İslam değerlerine yönelik hınç, hırs ve öfke yatmaktadır. Medeniyetler arasında 9 asırdır süren boğuşma aleni bir şekilde varlığını göstermektedir. Bize göre bu tesadüfi olamaz.

Şu anda dünya üzerinde 52 ülke ve bölgede kriz ve çatışmalar devam etmektedir. Bunların 34'ünde silahlı çatışmalar yaşanmaktadır.



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