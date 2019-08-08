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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 06:34

Son dakika: 'da nda patlama

Son dakika haberi... 'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri nda meydana gelen patlama sonrası bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri nda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.

İlçe merkezinin dışında yer alan patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

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