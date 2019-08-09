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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 23:22

'ndan skandal talimat! Mehmet 'in AK Parti’ye destek mesajları ortaya çıkınca zorla istifa ettirildi

() iştiraklerinden İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet 'in AK Parti’ye destek mesajları ortaya çıkınca İBB Başkanı ’nun talimatıyla zorla istifa ettirildi.

CHP'li İmamoğlu'ndan skandal talimat

Yerel seçimler sonrası millete verilen sözleri unutan CHP'den bir skandal haber daha geldi. () Başkanı 'nun kararı ile AK Parti'ye destek mesajları gündeme getirilen İBB'nin iştiraklerinden İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet apar topar istifa ettirildi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde "hiç kimsenin işine partizanlık yapılarak son verilmeyeceğini" vaat etmiş ve sözünde duracağı mesajlarını vermişti.



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