

Önce Kuşadası Körfezi yakınlarında saat 11.39'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kuşadası'nın yanı sıra İzmir ve Yunanistan'ın Sisam Adası'nda da hissedildi. Depremin diğer adresi ise Denizli'nin Bozkurt İlçesi'ydi. İlçede önce saat 14.19'da 4.2 büyüklüğünde, 6 dakika sonra da 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Yaklaşık 10 saniye süren ve 7.09 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı; Aydın, Afyonkarahisar, Isparta, Muğla, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir ve Manisa'da da hissedildi. Depremde can kaybının yaşanmadığı kaydedildi. 23 kişinin panik nedeniyle hastanelere başvurduğu öğrenildi. Deprem nedeniyle bazı evlerin duvarları ve çatı katlarının yıkıldığı gözlendi.