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Ege'de korkutan ler! Vatandaşlar sokaklara döküldü

, beşik gibi sallandı. Kuşadası 4.8, ise 6 şiddetinde le sarsıldı. Vatandaş, korkudan sokaklara çıktı. Can kaybı ise yaşanmadı.

Fay canına


Önce Kuşadası Körfezi yakınlarında saat 11.39'da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Kuşadası'nın yanı sıra ve Yunanistan'ın Sisam Adası'nda da hissedildi. Depremin diğer adresi ise 'nin Bozkurt İlçesi'ydi. İlçede önce saat 14.19'da 4.2 büyüklüğünde, 6 dakika sonra da 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 10 saniye süren ve 7.09 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı; Aydın, Afyonkarahisar, , , , , , ve 'da da hissedildi. Depremde can kaybının yaşanmadığı kaydedildi. 23 kişinin panik nedeniyle hastanelere başvurduğu öğrenildi. Deprem nedeniyle bazı evlerin duvarları ve çatı katlarının yıkıldığı gözlendi.




8 SAATTE 114 DEPREM
'nde 8 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 114 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden Jeofizik Yüksek Mühendisi Dr. Doğan Kalafat, bölgedeki aktif fay hatları nedeniyle bu tür depremlerin normal olduğunu belirtti.



KÜÇÜK HÜMA'NIN GÖZYAŞLARI
Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğünde deprem Burdur'da da hissedildi. Depremden korkan 8 yaşındaki Hüma Çalışkan, gözyaşları içinde, "Her şey düştü. Çok korktum" dedi.

HASAN DURNA - SEBAHATTİN ALP - ERTAN ÖZTÜRK - KENAN GÜRBÜZ



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