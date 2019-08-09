Suriye-Türkiye Sınırındaki Halep'e Bağlı Azez İlçesinde Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde Görevli Türk Danışman Polisleri Yaptıkları Çalışmada Azez İlçe Otogarında üzerlerine gizledikleri 5 kilo patlayıcı' ve bunları patlatacak olan düzenekleri PKK/YPG'ye götüren iki kadını kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan Kadınların kocalarının terör örgütü YPG içinde bombalı saldırılar yapan kişiler olduğu belirlendi. Kadınların ifadeleri doğrultusunda PKK/YPG'nin şehir bağlantılarından 3 kişi daha yakalandı.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİLER

SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde Görevli Türk Danışman Polislerinin büyük katkı sağladığı çalışmada bölgede Motosikletlere ve çöp konreynarları ile bebek arabalarına koydukları bombaları uzaktan kumanda ile patlatarak çok sayıda sivil vatandaşın ölümüne neden olan PKK/YPG li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgelerinde yeni eylem hazırlığı içinde oldukları bilgisini aldı.

Kırmızı Alarm durumuna geçen Azez Emniyetine bağlı polisler ve Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde Görevli Türk Danışman Polisleri kurdukları özel timlerle bölgede çalışma yapmaya başladılar.

Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde geçtiğimiz 23 haziran günü Azez otogarında şüphe üzerine durdukları Fidan Bilal (20) ve Visal Hannan (33) adlı kadınlar yakalayarak üzerlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada Kadınların üzerlerinde c4 karışımı olan 5 kilo bomba ve bu bombaların uzaktan patlatılması için hazırlanmış düzenekleri sakladıkları belirlendi.

Azez ilçe emniyetinde görevli polisler ile Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde Görevli Türk Danışman Polislerin yaptıkları çalışmada Suriyeli olan iki kadının kocasının halen PKK/YPG de bombalı saldırılar yapan ekibin içinde oldukları tespit edildi.

2'Sİ KADIN 5 KİŞİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Azez Emniyet müdürlüğünde uzun süredir sorgulamaları devam eden kadınların itirafları doğrultusunda PKK/YPG'nin şehir yapılanmasında faaliyet gösteren Ebu Nur –Um Nasır ve Nurettin Yusuf kod adlı terör örgütü mensupları da yakalandı.

Yakalanan 2'si kadın 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde Görevli Türk Danışman Polislerinin bölgede bir çok terör eyleminin önlenmesi,terör eylemi faaliyetleri içinde bulunanların tespiti ve yakalanmasının yanında bölgede uyuşturucu ve insan kaçakçılığı konuların dada önemli çalışmalara imza atıkları öğrenildi.

SABAH