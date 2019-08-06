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YPG’de Türkiye korkusu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/YPG'li teröristler, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını dün öğle saatlerinden itibaren indirmeye başladı.

YPG’de Türkiye korkusu
Başkan Erdoğan'ın "Sınırda güvenlik koridoru oluşturacağız" açıklamalarının ardından, terör örgütü PKK/YPG'de Türkiye paniği yaşanmaya başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/YPG'li teröristler, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını dün öğle saatlerinden itibaren indirmeye başladı. Akçakale'den rahatlıkla görülen bez parçalarının yerine başka bir şey ise asılmadı. Öte yandan Türk ve ABD askeri heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. 7 saati aşkın süren toplantıda Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturulması için teknik düzeyde değerlendirmelere devam edildi.



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YPG'li teröristler paçavralarının yerine başka bir şey asmadı.

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