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  • 07.08.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 16:52

Jandarma ve 'ten ortak operasyon! O terörist öldürüldü

'ın Silopi ilçesinde Ortaköy jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı () tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (), 26 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma yol arama noktasında iki jandarma personelini yaralayan /KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı.

Ortak operasyon sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi.

Söz konusu PKK'lı teröristlerden biri 28 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.

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