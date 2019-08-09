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  • 09.08.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 19:49

Kriz tetikçilerine bir tokat daha: ekonomisi bir kez daha meydan okudu

'de kriz tetikçiliğini kendilerine görev bilen sözde ekonomistler, 'nın kararından bir kriz çıkacağını umuyorlardı ama banka, piyasayı iyi okuyanların tahmin ettiği marjda indirim yapınca kriz tellalları ters köşe oldu. yöneticisi yaptığı değerlendirmede,"Her zamanki gibi Türkiye bu ekonomik çöküntü söylemlerine karşı bir kez daha meydan okudu" dedi.


'de kriz tetikçiliğini kendilerine görev bilen sözde ekonomistler, 'nın kararından bir kriz çıkacağını umuyorlardı ama banka, piyasayı iyi okuyanların tahmin ettiği marjda indirim yapınca kriz tellalları ters köşe oldu.



TÜRK EKONOMİSİ BİR KEZ DAHA MEYDAN OKUDU
şirketinin yöneticisi Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kriz tetikçilerini bir kez daha hüsrana uğrattığını yazdı.

Slaughter,"Her zamanki gibi Türkiye bu ekonomik çoküntü söylemlerine karşı bir kez daha meydan okudu" dedi.

BUNLARIN HİÇBİRİ OLMADI
1 yıl önce Türkiye hakkında olumsuz yorum yapanların haksız çıktığını belirten Slaughter,"Banka sistemi çökebilir ve Erdoğan sermaye kontrolü uygulayıp IMF'nin kapısına dayanabilirdi. Ama bunların hiçbiri olmadı" dedi.




ENFLASYON 18 AYIN DİBİNDE
Enflasyon rakamlarındaki iyileşmeye de dikkat çeken isim, "TL şimdi en kötü seviyesinden tam yüzde 25 daha iyi durumda, enflasyon 18 ayın dibinde" diyerek kriz tetikçilerinin yanıldıklarını bir kez daha ortaya koydu.



TAKVİM.COM.TR ÖZEL

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