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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 12:33

Son dakika... ''den resti: Oldubittiye asla izin vermeyiz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'deki gerginlikle ilgili "Hedefimiz adada barışı, istikrarlı, huzuru kalıcı hale getirmektir. Deniz yetki alanlarımızdaki faaliyetlere devam edeceğiz" dedi. 'ta oldubittiye asla göz yumulmayacağını belirten Akar, "Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir. Meşru haklarımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'den Kıbrıs resti!
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

" hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir."

"Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz."

"Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir."

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