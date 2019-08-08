İzmir'de deprem mi oldu? Kandilli'den son dakika deprem açıklaması! 8 Ağustos son depremler

İzmir'de deprem mi oldu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 11.39'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 11.47'de 3.2 büyüklüğünde de deprem gerçekleşti. Deprem, İzmir çevresinde hissedildi. İşte 8 Ağustos Kandilli'den yapılan son depremler açıklaması...

Saat 11.39'da yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (8 AĞUSTOS 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.08.08 11:55:46 38.0378 26.9315 5.0 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:47:34 38.0372 26.8763 5.2 -.- 3.2 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:39:07 37.9505 26.7785 5.0 -.- 5.1 4.9 EGE DENIZI

2019.08.08 08:25:41 35.8362 28.1603 15.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2019.08.08 08:14:56 37.3313 29.8182 1.1 -.- 1.9 -.- TEFENNI (BURDUR)

2019.08.08 07:51:25 36.1520 29.4045 12.5 -.- 2.7 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2019.08.08 07:30:45 35.3812 27.6762 14.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2019.08.08 07:23:19 40.7405 30.4358 7.1 -.- 1.9 -.- ERENLER (SAKARYA)

2019.08.08 05:13:52 40.3890 27.6260 9.1 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.08.08 03:49:14 39.5168 25.8577 5.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.08.08 02:41:40 37.0700 30.3970 7.3 -.- 2.4 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)

2019.08.08 01:47:11 38.6180 43.1512 5.0 -.- 2.4 -.- CITOREN-(VAN)

2019.08.08 00:47:40 38.0618 26.9358 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)